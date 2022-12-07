Узнать больше

WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на аэродромы России

Короткая ссылка
Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил газете The Washington Post, что за атаками на аэродромы в России стоит Киев.
WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на аэродромы России
  • РИА Новости

В статье отмечается, что официально Украина не брала на себя ответственность за произошедшее.

«Это были украинские беспилотники», — сказал чиновник.

Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить