Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил газете The Washington Post, что за атаками на аэродромы в России стоит Киев.

В статье отмечается, что официально Украина не брала на себя ответственность за произошедшее.

«Это были украинские беспилотники», — сказал чиновник.

Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома.