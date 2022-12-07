WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на аэродромы России
- РИА Новости
В статье отмечается, что официально Украина не брала на себя ответственность за произошедшее.
«Это были украинские беспилотники», — сказал чиновник.
Минобороны России сообщило, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома.