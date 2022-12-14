В России за сутки госпитализировали 1607 человек с коронавирусом
Накануне в стране были госпитализированы 1640 человек с коронавирусом.
За сутки выписаны в связи с выздоровлением 7675 человек. Подтверждено 55 летальных исходов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации президента.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.