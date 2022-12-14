В России за сутки госпитализировали 1607 человек с коронавирусом

В России за сутки выявили 7532 новых случая коронавируса. В больницы попали 1607 пациентов с инфекцией.

Накануне в стране были госпитализированы 1640 человек с коронавирусом.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 7675 человек. Подтверждено 55 летальных исходов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации президента.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.