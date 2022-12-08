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Попова назвала напряжённой обстановку по свиному гриппу в ряде регионов России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая.
Попова назвала напряжённой обстановку по свиному гриппу в ряде регионов России
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

«Грипп в самом деле регистрируется уже в 74 субъектах, но ситуация разная. Где-то ситуация уже достаточно напряжённая, где-то пока ещё ситуация более-менее спокойная и стабильная», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Её слова приводит ТАСС.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.

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