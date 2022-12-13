Онколог Пылёв напомнил о важности ежегодных проверок для ранней диагностики рака
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Многие пациенты любят самостоятельно сдавать анализ на онкомаркеры, однако определение уровня онкомаркеров для первичной диагностики не является первоочередной задачей, предупредил специалист в разговоре с Life.ru.
По его словам, необходимо контролировать состояние своего здоровья, а если при профобследовании появится подозрение на онкологическое заболевание, то следует обратиться к специалисту.
Лучше потратить несколько часов в течение одного дня в году на нехитрый чекап, чем потом долгие месяцы и годы лечиться, резюмировал Пылёв.
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