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Онколог Пылёв напомнил о важности ежегодных проверок для ранней диагностики рака

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Главный врач федеральной сети клиник «Евроонко», онколог и химиотерапевт Андрей Пылёв посоветовал ежегодно проверять здоровье для своевременной диагностики онкологических болезней.
Онколог Пылёв напомнил о важности ежегодных проверок для ранней диагностики рака
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Многие пациенты любят самостоятельно сдавать анализ на онкомаркеры, однако определение уровня онкомаркеров для первичной диагностики не является первоочередной задачей, предупредил специалист в разговоре с Life.ru.

По его словам, необходимо контролировать состояние своего здоровья, а если при профобследовании появится подозрение на онкологическое заболевание, то следует обратиться к специалисту.

Лучше потратить несколько часов в течение одного дня в году на нехитрый чекап, чем потом долгие месяцы и годы лечиться, резюмировал Пылёв.

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