Онколог Пылёв напомнил о важности ежегодных проверок для ранней диагностики рака

Главный врач федеральной сети клиник «Евроонко», онколог и химиотерапевт Андрей Пылёв посоветовал ежегодно проверять здоровье для своевременной диагностики онкологических болезней.

Многие пациенты любят самостоятельно сдавать анализ на онкомаркеры, однако определение уровня онкомаркеров для первичной диагностики не является первоочередной задачей, предупредил специалист в разговоре с Life.ru.

По его словам, необходимо контролировать состояние своего здоровья, а если при профобследовании появится подозрение на онкологическое заболевание, то следует обратиться к специалисту.

Лучше потратить несколько часов в течение одного дня в году на нехитрый чекап, чем потом долгие месяцы и годы лечиться, резюмировал Пылёв.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о пользе физической активности.