Иммунолог Жемчугов напомнил о важности вакцинации от гриппа

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в России.

В беседе с телеканалом «Звезда» он напомнил о важности достижения коллективного иммунитета в 70%.

«Плюс вакцинацию надо продолжать», — отметил Жемчугов.

Со своей стороны, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова кандидат медицинских наук Иван Коновалов в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что распространение инфекции — многофакторный процесс, который зависит и от карантинных мероприятий, и от неспецифической профилактики.

«Но напрямую корреляция идёт с охватом иммунопрофилактикой — то есть вакцинацией», — сказал он.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.