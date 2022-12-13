Около 1,5 млн москвичей воспользовались Touch и Face ID для доступа к электронной медкарте
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Об этом сообщает НСН.
«Этот способ авторизации экономит время и исключает необходимость дополнительного подтверждения входа по коду из смс. Надеемся, благодаря нововведению жителям столицы стало удобнее пользоваться электронной медкартой», — сказала Ракова.
Она напомнила, что в этом году также появился вариант доступа по короткому коду. Им воспользовались более 800 тыс. горожан, передаёт сайт «Аргументы и Факты».
Ранее сообщалось, что форум «Моя поликлиника», посвящённый развитию амбулаторного звена, состоится 15—17 декабря в Москве.