Около 1,5 млн москвичей воспользовались Touch и Face ID для доступа к электронной медкарте

Около 1,5 млн москвичей с начала 2022 года воспользовались доступом к мобильной версии электронной медкарты по отпечатку пальца или Face ID, заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Об этом сообщает НСН. «Этот способ авторизации экономит время и исключает необходимость дополнительного подтверждения входа по коду из смс. Надеемся, благодаря нововведению жителям столицы стало удобнее пользоваться электронной медкартой», — сказала Ракова. Она напомнила, что в этом году также появился вариант доступа по короткому коду. Им воспользовались более 800 тыс. горожан, передаёт сайт «Аргументы и Факты». Ранее сообщалось, что форум «Моя поликлиника», посвящённый развитию амбулаторного звена, состоится 15—17 декабря в Москве.