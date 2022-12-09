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Форум «Моя поликлиника» пройдёт 15—17 декабря в Москве

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Форум «Моя поликлиника», посвящённый развитию амбулаторного звена, состоится 15—17 декабря в Москве.
Форум «Моя поликлиника» пройдёт 15—17 декабря в Москве
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает НСН.

Программа включает более 15 дискуссий и экспертных сессий. Как ожидается, в форуме примут участие более 80 экспертов.

Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, поликлиники — важнейшая часть системы здравоохранения, и задача властей — сделать учреждения максимально комфортными.

«На форуме мы обменяемся с коллегами опытом развития амбулаторного звена и выявим новые векторы развития городских поликлиник», — отметила она.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продолжают реализацию программы «Врачи, нужные Ямалу». В 2023 году планируется закрыть 34 вакантных места в медучреждениях региона, передаёт «Ямал 1».

В 2022 году условиями проекта воспользовались 46 медиков.

Ранее в Москве рассказали о ходе строительства нового комплекса детской ГКБ святого Владимира.

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