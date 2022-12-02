В Москве рассказали о ходе строительства нового комплекса детской ГКБ святого Владимира

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Строительство нового комплекса детской ГКБ святого Владимира завершат в конце следующего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ.
В Москве рассказали о ходе строительства нового комплекса детской ГКБ святого Владимира

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Детская больница святого Владимира — первое место в Москве с огромной историей оказания помощи детям Москвы и детям страны. Мы приняли решение построить эту клинику заново, чтобы было второе рождение — будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащённая последними технологиями», — сказал Собянин.

Он отметил, что в новом комплексе будут работать свыше 1000 медиков.

В столице продолжается проект по развитию медицинской инфраструктуры, в том числе амбулаторного звена здравоохранения, передаёт НСН. В городе идут работы по строительству 18 зданий общей площадью почти 170 тыс. кв. м, отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту, который при этом учитывает все требования нового московского стандарта. Все эти здания будут современными и функциональными», — сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области направили более 1 млрд рублей на улучшение качества медпомощи в 2022 году.

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