В Тюменской области направили более 1 млрд рублей на улучшение качества медпомощи в 2022 году
- Gettyimages.ru
- © Nadasaki
Об этом сообщает «Вслух.ру».
В настоящее время идёт капремонт 12 объектов здравоохранения. Продолжается обновление материально-технической базы — закуплено 158 единиц медоборудования и 101 санитарный автомобиль.
В апреле после реконструкции заработала поликлиника в Ялуторовске.
Также стало известно, что подмосковный Чехов получил в собственность участок площадью 3 га для строительства детской поликлиники. Её должны открыть в 2025 году, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Минимущества.
Как отметила глава ведомства Наталья Адигамова, поликлиника сможет принимать до 500 пациентов в смену.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе медучреждения получат субсидию в размере почти 2 млрд рублей на оплату труда сотрудников в 2022 году.