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В Тюменской области направили более 1 млрд рублей на улучшение качества медпомощи в 2022 году

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В Тюменской области направили свыше 1 млрд рублей на улучшение качества первичной медицинской помощи в 2022 году, заявил губернатор Александр Моор во время послания Тюменской областной думе.
В Тюменской области направили более 1 млрд рублей на улучшение качества медпомощи в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Nadasaki

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В настоящее время идёт капремонт 12 объектов здравоохранения. Продолжается обновление материально-технической базы — закуплено 158 единиц медоборудования и 101 санитарный автомобиль.

В апреле после реконструкции заработала поликлиника в Ялуторовске.

Также стало известно, что подмосковный Чехов получил в собственность участок площадью 3 га для строительства детской поликлиники. Её должны открыть в 2025 году, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Минимущества.

Как отметила глава ведомства Наталья Адигамова, поликлиника сможет принимать до 500 пациентов в смену.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе медучреждения получат субсидию в размере почти 2 млрд рублей на оплату труда сотрудников в 2022 году.

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