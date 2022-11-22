В ЯНАО рассказали о субсидиях для оплаты труда медиков
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт правительства.
«Субсидии предоставляются ежегодно и позволяют достичь целевых показателей уровня заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала, установленных майским указом президента», — отмечается в пояснительной записке.
Тем временем в подмосковных Мытищах открылась новая взрослая поликлиника, которая рассчитана на 600 посещений в смену, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В медучреждении предусмотрен дневной стационар, отделение функциональной диагностики, физиотерапии, кабинет эндоскопии.
Ранее сообщалось, что строительство детского корпуса больницы в Коммунарке закончено на 75%.