Фониатр Будейкина рассказала, что мужчины чаще женщин меняют тембр голоса

Фониатр Лилия Будейкина рассказала, что мужчины чаще, чем женщины, обращаются к врачам, чтобы изменить тембр голоса.

Когда у мужчин голос высокий, это нарушает качество жизни, отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы делаем пластику. Представим струны гитары. Натянутая струна — высоко, расслабляем — ниже. Оперативное вмешательство позволяет расслабить голосовые складки и понизить мужской голос», — объяснила врач.

Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU отметила, что щекотание в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии при гриппе.