Психолог Суслов посоветовал наладить режим для преодоления эмоционального выгорания
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Основными признаками эмоционального выгорания являются моральное и физическое истощение, пессимизм и постоянное чувство усталости, безразличие и апатия, сообщил эксперт в разговоре с РИАМО.
В подобных ситуациях важно найти причину, отметил он. С внутренними причинами помогут справиться нормализация сна, отдых и спорт, а также проработка жизненных установок и тревожности.
Также смена места работы, коллектива или профессии могут оказаться весьма действенными способами преодоления состояния выгорания, заключил Суслов.
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