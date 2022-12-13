Психолог Суслов посоветовал наладить режим для преодоления эмоционального выгорания

Психолог Илья Суслов рассказал, что нормализация сна и режима в целом, смена работы, коллектива и профессии могут помочь справиться с эмоциональным выгоранием.

Основными признаками эмоционального выгорания являются моральное и физическое истощение, пессимизм и постоянное чувство усталости, безразличие и апатия, сообщил эксперт в разговоре с РИАМО.

В подобных ситуациях важно найти причину, отметил он. С внутренними причинами помогут справиться нормализация сна, отдых и спорт, а также проработка жизненных установок и тревожности.

Также смена места работы, коллектива или профессии могут оказаться весьма действенными способами преодоления состояния выгорания, заключил Суслов.

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