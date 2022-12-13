В России за сутки госпитализировали 1640 человек с коронавирусом
- РИА Новости
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Накануне в стране были госпитализированы 632 человека с коронавирусом.
За сутки выписаны в связи с выздоровлением 6838 человек. Подтверждено 59 летальных исходов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации президента.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.