В России за сутки госпитализировали 1640 человек с коронавирусом

В России за сутки выявили 5977 новых случаев коронавируса. В больницы попали 1640 пациентов с инфекцией.

Накануне в стране были госпитализированы 632 человека с коронавирусом.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 6838 человек. Подтверждено 59 летальных исходов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации президента.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.