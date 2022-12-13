«Ъ»: Китай запретил экспорт в Россию процессоров Loongson

Китай запретил поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch.

Как пишет «Коммерсантъ», причина в том, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая.

По словам источника издания в Минцифры, ряд российских производителей электроники уже тестировали эти чипы, но теперь приобрести партию невозможно.

«Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая.

В начале сентября The New York Times сообщила, что США ввели ограничения на продажу отдельных высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай.