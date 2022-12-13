Юрист Соловьёв: более поздний выход на пенсию увеличит размер будущих выплат

Поздний выход на пенсию влечёт за собой определённые правовые последствия, которые касаются будущих выплат, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что более поздний выход на пенсию приведёт к росту выплаты на премиальные коэффициенты.

Отмечается, что граждане могут отложить уход с работы на срок до десяти лет.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о внесении изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Законопроект предусматривает досрочное (на пять лет раньше) назначение страховой пенсии по старости ветеранам боевых действий. Копии текста законопроекта и пояснительной записки к нему имеются в распоряжении RT.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рекомендовала россиянам проверять размер перечислений в Пенсионный фонд.