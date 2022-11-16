В ГД предлагают ввести досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о внесении изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Копии текста законопроекта и пояснительной записки к нему имеются в распоряжении RT.

Законопроект предусматривает досрочное (на пять лет раньше) назначение страховой пенсии по старости ветеранам боевых действий: мужчинам, достигшим 60 лет (вместо 65), и женщинам, достигшим возраста 55 лет (вместо 60), если они имеют страховой стаж не менее 15 лет (вместо 25 для мужчин и 20 для женщин).

«Таким образом, представляется справедливым и обоснованным закрепить в федеральном законе №400-ФЗ право, предполагающее назначение ветеранам боевых действий страховой пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при наличии страхового стажа не менее 15 лет. Также предлагается уменьшить размер страхового стажа, необходимого для права на досрочное назначение страховой пенсии, в отношении инвалидов военной травмы» — говорится в пояснительной записке.

Нилов также напомнил, что в настоящее время право на досрочное назначение страховой пенсии имеют инвалиды вследствие военной травмы: мужчины, достигшие возраста 55 лет, женщины, достигшие возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно.

Законопроект будет направлен в Госдуму 16 ноября.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза — до 2,8 млн рублей — повысить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий.