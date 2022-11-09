В Госдуме предложили повысить гарантии по вкладам для ветеранов боевых действий

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза — до 2,8 млн рублей — повысить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий. Копия письма на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что участники боевых действий, рискуя жизнью, выполняют свои обязанности по обеспечению безопасности России.

Одной из мер поддержки данной категории граждан, по его мнению, могло бы стать повышение страховых гарантий по банковским вкладам.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части повышения максимального размера возмещения по банковским вкладам до 2,8 млн рублей, в отношении которых наступил страховой случай, лицам, имеющим статус ветерана боевых действий», — говорится в обращении.

В настоящее время законодательство гарантирует гражданам возмещение по вкладам в размере не более 1,4 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что размер ежемесячного довольствия мобилизованных рядовых составит 195 тыс. рублей.