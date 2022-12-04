Эксперт Григорьева рекомендовала россиянам проверять размер перечислений в Пенсионный фонд

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рекомендовала россиянам проверять размер перечислений в Пенсионный фонд, так как работодатель может не делать этого добросовестно.

По её словам, это может стать причиной лишения части выплат.

«В настоящее время на портале Госуслуги в личном кабинете через услугу «извещение о состоянии лицевого счёта» можно запросить информацию о счёте, баллах и стаже, и страховщике, у которого находится накопительная часть пенсии гражданина», — сказала экономист в комментарии агентству «Прайм».

Григорьева напомнила, что по закону работодатель обязан перечислять в ПФР, СС и ФОМС 22% — 2,9% и 5,1% от размера зарплаты соответственно.

Кроме того, работник имеет право на перечисления в размере 0,2-85% в виде страховки от несчастных случаев.

Ранее юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова рассказала об изменениях в порядке оформления пенсии за выслугу лет.

В конце ноября Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.