Юрист Белова назвала изменения в порядке оформления пенсии за выслугу лет

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова рассказала, что с 1 ноября изменится перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет. Это касается федеральных государственных гражданских служащих.

Теперь для назначения этой пенсии им не нужно предоставлять копию справки об установлении инвалидности и копию пенсионного удостоверения или справку территориального органа ПФР о назначенных пенсиях, сообщила эксперт в разговоре с Life.ru.

«С 1 ноября вступят в силу изменения и в Правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, её установления, проведения проверок документов, необходимых для её установления. Новшества урегулируют обмен информацией в электронном виде между кадровой службой работодателя, пенсионным органом и иными ведомствами», — отметила Белова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.