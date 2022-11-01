Юрист Белова назвала изменения в порядке оформления пенсии за выслугу лет
- РИА Новости
Теперь для назначения этой пенсии им не нужно предоставлять копию справки об установлении инвалидности и копию пенсионного удостоверения или справку территориального органа ПФР о назначенных пенсиях, сообщила эксперт в разговоре с Life.ru.
«С 1 ноября вступят в силу изменения и в Правила обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, её установления, проведения проверок документов, необходимых для её установления. Новшества урегулируют обмен информацией в электронном виде между кадровой службой работодателя, пенсионным органом и иными ведомствами», — отметила Белова.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.