Врач Соловьёва назвала отёчность ног одним из признаков сердечной недостаточности

Врач-хирург высшей квалификационной категории, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Соловьёва рассказала о причинах отёчности ног.

Причиной отёков ног могут быть серьёзные заболевания, такие как сердечная недостаточность или тромбоз, предупредила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Отёки могут появляться из-за приёма ряда лекарственных препаратов. Так, например, аспирин, ибупрофен могут быть причиной накопления жидкости в тканях нижних конечностей.

Если отёки ярко выражены, например всегда видны следы от обуви или от носков на ногах, обязательно стоит посетить специалиста. То же стоит сделать в случаях, когда есть дополнительные тревожные симптомы: одышка, боль в ногах, сильная усталость — заключила Соловьёва.

Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU отметила, что щекотание в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии при гриппе.