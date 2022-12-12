Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в стране с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года.

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года», — цитирует его ТАСС.

Ранее помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам геронтологического центра Александр Розанов назвал топ-5 привычек, отказавшись от которых можно улучшить здоровье и продлить жизнь.