Врач Попова: туман может ухудшить состояние аллергиков и людей с больными суставами

Главный врач «Инвитро-Ставрополье» Елена Попова рассказала, как туман влияет на самочувствие человека и безопасны ли для здоровья прогулки в туманную погоду.

Отличительным признаком тумана от смога является отсутствие в нём повышенных концентраций вредных веществ, объяснила специалист в беседе с «Российской газетой».

Туман как физическое явление опасности для человека не представляет, но некий риск всё же есть, потому что во влажном воздухе дольше сохраняются частицы плесени, пыльца и некоторые другие аллергены, подчеркнула Попова.

При некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата люди могут ощущать болезненность в суставах в местностях, где туман — частое явление, что вызвано излишней влажностью климата. А при сочетании тёплой погоды и дымки, вследствие недостатка кислорода, могут испытывать дискомфорт люди с патологией сердечно-сосудистой системы, резюмировала врач.

Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU отметила, что щекотание в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии при гриппе.