Врач Ярцева: зимой люди чаще всего испытывают недостаток витамина D, йода и железа

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, каких витаминов и микроэлементов обычно не хватает людям в осенне-зимний период.

Зимой особенно ощутим дефицит витамина D из-за уменьшения количества солнечного света, объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, также в России круглогодично ощущается дефицит йода. Это связано с территориальными и климатическими особенностями.

В зимний период, по словам Ярцевой, организм также испытывает дефицит железа.

Недостаток этих веществ, как отметила врач, проявляется в виде таким симптомов, как недосып, стресс, отсутствие энергии, вялость.

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