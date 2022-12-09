Врач Ярцева: зимой люди чаще всего испытывают недостаток витамина D, йода и железа
- Gettyimages.ru
Зимой особенно ощутим дефицит витамина D из-за уменьшения количества солнечного света, объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, также в России круглогодично ощущается дефицит йода. Это связано с территориальными и климатическими особенностями.
В зимний период, по словам Ярцевой, организм также испытывает дефицит железа.
Недостаток этих веществ, как отметила врач, проявляется в виде таким симптомов, как недосып, стресс, отсутствие энергии, вялость.
Ранее главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.