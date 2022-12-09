Новый ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России спустили на воду в Татарстане
- РИА Новости
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«Сегодня в Республике Татарстан, на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького» (входит в корпорацию «Ак Барс»), состоялась торжественная церемония спуска на воду одиннадцатого из серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631», — отмечается в сообщении.
Корабли данного проекта строятся на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» с 2010 года.
«Свои высокие возможности корабли этого проекта блестяще продемонстрировали в ходе военной операции России в Сирии», — заявили в Минобороны России.
В настоящее время уже девять единиц успешно выполняют задачи в составе ВМФ России.
Ранее сообщалось, что первый серийный малый ракетный корабль «Ржев» спустят на воду в 2023 году.
Корабль строится для Тихоокеанского флота.