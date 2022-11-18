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Малый ракетный корабль «Ржев» спустят на воду в 2023 году

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Первый серийный малый ракетный корабль «Ржев» спустят на воду в 2023 году.
Малый ракетный корабль «Ржев» спустят на воду в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Амурского судостроительного завода.

«Работа движется в соответствии с графиком строительства. В будущем году строителям предстоит вывести корабль из цеха и, поставив его у достроечного пирса, приступить к достроечным работам», — отмечается в сообщении.

Корабль строится для Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что «Северная верфь» начнёт строительство ещё пяти ракетных фрегатов проекта 22350.

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