Первый серийный малый ракетный корабль «Ржев» спустят на воду в 2023 году.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Амурского судостроительного завода.

«Работа движется в соответствии с графиком строительства. В будущем году строителям предстоит вывести корабль из цеха и, поставив его у достроечного пирса, приступить к достроечным работам», — отмечается в сообщении.

Корабль строится для Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что «Северная верфь» начнёт строительство ещё пяти ракетных фрегатов проекта 22350.