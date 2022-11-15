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«Северная верфь» начнёт строительство ещё пяти ракетных фрегатов проекта 22350

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Судостроительное предприятие «Северная верфь» планирует начать строительство ещё пяти ракетных фрегатов проекта 22350. Об этом сообщил генеральный директор производителя Игорь Орлов.
«Северная верфь» начнёт строительство ещё пяти ракетных фрегатов проекта 22350
  • РИА Новости
  • © Валентин Егоршин

«Конечно, продолжаем строить серию фрегатов. Она у нас большая, длинная. Ещё впереди пять кораблей. Помимо того что мы сейчас завершаем строительство», — приводит ТАСС его слова.

По словам Орлова, предприятие начало строить большое количество кораблей.

«Если предыдущие два года стали периодом активных закладок, то сейчас наступает период активной сдачи кораблей. Хотя вот эта численность — от полутора до двух десятков в разных стадиях строительства — будет оставаться», — добавил он.

Ранее генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» поступит в ВМФ до конца текущего года.

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