Виктор Бут рассказал, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме

Виктор Бут, вернувшийся в Россию спустя 14 лет заключения в американской тюрьме, рассказал Марии Бутиной, что не встречал проявлений русофобии в свой адрес.

«Ты знаешь, наверное, вот в этой тюрьме… так как она находится в таком, знаешь, традиционно, наверное, «красном поясе» Америки, такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили, я не встречался с такой русофобией», — сказал Бут.

Он подчеркнул, что не наблюдал такого отношения как со стороны других заключённых, так и со стороны персонала.

«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — добавил он.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Самолёт с Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2.