Виктор Бут рассказал, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме
- РИА Новости
«Ты знаешь, наверное, вот в этой тюрьме… так как она находится в таком, знаешь, традиционно, наверное, «красном поясе» Америки, такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили, я не встречался с такой русофобией», — сказал Бут.
Он подчеркнул, что не наблюдал такого отношения как со стороны других заключённых, так и со стороны персонала.
«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — добавил он.
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
Самолёт с Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2.