Медики Подмосковья проверили здоровье трёх тысяч детей в ЛНР
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Об этом сообщает РИАМО.
«Мы сформировали бригады из наших врачей разного профиля и укомплектовали нужным медицинским оборудованием и расходными материалами. В состав группы вошли педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и другие узкопрофильные специалисты», — отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Ранее НСН передавала, что в командировку в ДНР и ЛНР направилась ещё одна бригада врачей из ведущих стационаров Москвы.