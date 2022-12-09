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Медики Подмосковья проверили здоровье трёх тысяч детей в ЛНР

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В пресс-службе Минздрава Московской области рассказали, что 20 медицинских специалистов из региона направились в Луганскую Народную Республику для проведения осмотров детей. К настоящему времени врачи проверили здоровье трёх тысяч детей.
Медики Подмосковья проверили здоровье трёх тысяч детей в ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Terry Vine

Об этом сообщает РИАМО.

«Мы сформировали бригады из наших врачей разного профиля и укомплектовали нужным медицинским оборудованием и расходными материалами. В состав группы вошли педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и другие узкопрофильные специалисты», — отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее НСН передавала, что в командировку в ДНР и ЛНР направилась ещё одна бригада врачей из ведущих стационаров Москвы.

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