Врач Демьяновская призвала ответственно относиться к походам в сауну и баню

Поездки в баню или сауну, сопровождающиеся застольем с алкогольными напитками, опасны для сердца и сосудов, особенно у неподготовленных людей. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Как пояснила специалист, алкогольные напитки в бане и сауне под категорическим запретом, поскольку и тепловое воздействие, и алкоголь расширяют сосуды, повышают давление и учащают сердцебиение.

«В таком случае человек страдает от двойной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Также не рекомендуется принимать пищу непосредственно перед банными процедурами. На начальных стадиях переваривания происходит усиление кровоснабжения верхних отделов ЖКТ, имеющих значительную площадь стенок», — уточнила она.

При тепловом воздействии кровоток дополнительно сосредоточивается в поверхностных слоях тела, заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

«В совокупности это может привести к обеднению кровоснабжения головного мозга, сердца, что увеличивает риск ишемии, обморочных состояний, ортостатической гипотензии», — добавила Демьяновская.

К отдыху в бане нужно относиться так же ответственно, как и к спортивным тренировкам: в обоих случаях организм получает нагрузку, которая несовместима с плотной пищей и алкогольными напитками.

«При ответственном подходе отдых в бане и сауне приносит организму только пользу. С точки зрения медицины подобные процедуры относятся к гигиеническим видам закаливания и физическим средствам реабилитации. Так, регулярные контрастные тепловые процедуры помогают в профилактике артериальной гипертензии — хронического заболевания, для которого характерно высокое артериальное давление», — объяснила она.

Повышенное потоотделение уменьшает нагрузку на почки и отёки, а также помогает организму выводить кожное сало, рассказала кандидат медицинских наук.

«Парение с веником улучшает кровообращение кожи, подкожной клетчатки и мышц. Кроме того, листья веников выделяют биологически активные вещества, которые оказывают противовирусное, антибактериальное, антисептическое действие при вдыхании и попадании на кожу. Контрастный душ после бани или сауны также является эффективной закаливающей водной процедурой», — заключила собеседница RT.

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