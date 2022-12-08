Врач Поздняков рассказал, что делать при заболевании гриппом и ковидом одновременно

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал в беседе с RT, насколько опасно заболевание гриппом и ковидом одновременно.

«Нужно проходить тестирование. Как минимум делать экспресс-тест на грипп и на ковид. Потому что если человек относится к группе риска по возрасту, хронической патологии или по беременности, то важно расшифровать природу заболевания. Если вдруг оказывается, что это ковид, то это одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты», — объяснил специалист.

Как протекает сочетанная инфекция гриппа и ковида неизвестно, потому что, когда человек заболевает, зачастую не проводится достаточно подробной расшифровки причин заболевания, заявил врач.

«Если бы таких случаев микстинфекций было много, то можно было бы выявить типичные симптомы и осложнения, но пока данных слишком мало», — рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

Собеседник RT порекомендовал в первую очередь обращать внимание на симптоматику.

«Если человек получает два положительных результата, но при этом температура тела у него 37,2 °С и чувствует он себя достаточно неплохо, то нет показаний для госпитализации, а значит, ехать в больницу не нужно», — подчеркнул Поздняков.

Если есть выраженная симптоматика — температура выше 39 °С, признаки интоксикации, возможно, кровотечения в слизистых оболочках, то, по его словам, в таких случаях следует незамедлительно вызвать врача.

«Скорее всего, за этим последует госпитализация, чтобы разобраться в причинах заболевания и назначить эффективное лечение», — заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказала, как защитить себя в период сезона ОРВИ и гриппа.