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Гастроэнтеролог Вялов напомнил, что на фоне приёма лекарств может возникнуть гастрит

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал о распространённых причинах возникновения гастрита.
Гастроэнтеролог Вялов напомнил, что на фоне приёма лекарств может возникнуть гастрит
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Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, которое встречается довольно часто, объяснил врач в интервью Радио Sputnik.

По его словам, гастрит может быть вызван, например, нарушениями в работе иммунной системы, а также приёмом жаропонижающих и обезболивающих лекарств.

«Может быть вызван влиянием желчи на желудок — она не должна туда попадать, но в некоторых ситуациях всё-таки проникает. Он может быть вызван вирусами, вирусный гастрит тоже существует. Также гастрит может быть вызван алкоголем, особенно газированный алкоголь вредит желудку и вызывает воспаление», — добавил Вялов.

Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU отметила, что щекотание в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии при гриппе.

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