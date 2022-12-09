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Психолог Мушинский рассказал, как самостоятельно справиться с тревожностью

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Клинический психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Пётр Мушинский рассказал, как преодолеть тревожность без лекарств.
Психолог Мушинский рассказал, как самостоятельно справиться с тревожностью
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В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что в первую очередь необходимо найти первопричину тревоги, это даст ресурсы для преодоления изматывающего состояния.

«Представьте самое плохое, что случится с вами, если произойдёт ситуация, вызывающая беспокойство. Спросите себя, можете ли вы повлиять на эти события, какова вероятность наступления негативных последствий? Разберите тревожащую ситуацию по кирпичикам и по возможности подготовьтесь к разным вариантам её развития», — посоветовал Мушинский.

По его словам, также будет полезно освоить дыхательные техники релаксации.

Ранее психолог Ольга Гуманова в беседе с ФАН рассказала, как справиться с хандрой.

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