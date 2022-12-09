Стоматолог Рожнов перечислил причины боли в зубах во время приёма пищи

Стоматолог-хирург, главный врач Центра дентальной имплантологии «ИмплантТайм» Сергей Рожнов рассказал, что болевая реакция в зубах во время приёма пищи свидетельствует о различных проблемах.

«При появлении повышенной чувствительности лучше всего сразу обратиться к стоматологу, поскольку в большинстве случаев она сама не пройдёт. Причиной может быть кариес и некариозные поражения: стираемость эмали, оголение шеек зубов, где нет эмали, защищающей от внешних воздействий», — сказал врач «Газете.Ru».

Стоматолог отметил, что оголённая шейка зуба может давать чувствительность не только на пищевые раздражители, но и, например, на выход из тёплого помещения на улицу.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова в беседе с газетой «Известия» напомнила, что кариес приводит к разрушению тканей зубов.