Врач Абанина предупредила о судорогах при тяжёлом течении свиного гриппа

Декан медицинского факультета Университета «Синергия» кандидат медицинских наук Ольга Абанина предупредила, что при тяжёлом течении свиного гриппа (H1N1) у больного могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль.

«Признаками тяжёлого течения заболевания являются нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более трёх дней. Изменение со стороны нервной системы — заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, головокружение, судороги», — сообщила Абанина в разговоре с URA.RU.

При тяжёлом гриппе также может быть одышка в покое, может меняться цвет лица, наблюдаться выраженная бледность, заключила врач.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.