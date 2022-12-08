В Госдуму внесли проект закона о блокировке сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла законопроект, предусматривающий блокировку сайтов с информацией о методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. «Законопроектом предлагается отнести к запрещённой информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию», — говорится в пояснительных материалах. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект закона о пожизненном сроке за содействие диверсионной деятельности.