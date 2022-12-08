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В Госдуму внесли проект закона о блокировке сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов

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Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла законопроект, предусматривающий блокировку сайтов с информацией о методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию.
В Госдуму внесли проект закона о блокировке сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается отнести к запрещённой информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию», — говорится в пояснительных материалах.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект закона о пожизненном сроке за содействие диверсионной деятельности.

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