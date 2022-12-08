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Ярошенко заявил, что рад освобождению Бута из американской тюрьмы

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Лётчик Константин Ярошенко заявил RT, что рад освобождению россиянина Виктора Бута из американской тюрьмы.
Ярошенко заявил, что рад освобождению Бута из американской тюрьмы
  • AP

«Я просто рад, от души всей рад, что он будет дома! Очень рад!» — сказал он.

По его словам, сейчас для Бута самое главное — воссоединиться с семьёй.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину в рамках обмена на американку Бриттни Грайнер.

Игорь Молотов, автор книги о Викторе Буте, в разговоре с RT отметил усилия МИД в освобождении россиянина из американской тюрьмы.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

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