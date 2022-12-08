Ярошенко заявил, что рад освобождению Бута из американской тюрьмы

Лётчик Константин Ярошенко заявил RT, что рад освобождению россиянина Виктора Бута из американской тюрьмы.

«Я просто рад, от души всей рад, что он будет дома! Очень рад!» — сказал он.

По его словам, сейчас для Бута самое главное — воссоединиться с семьёй.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину в рамках обмена на американку Бриттни Грайнер.

Игорь Молотов, автор книги о Викторе Буте, в разговоре с RT отметил усилия МИД в освобождении россиянина из американской тюрьмы.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.