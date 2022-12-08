Автор книги о Викторе Буте Молотов отметил усилия МИД в его освобождении

Игорь Молотов, автор книги о Викторе Буте, в разговоре с RT отметил усилия МИД в освобождении россиянина из американской тюрьмы.

«Наш дипломатический корпус доказал, что своих мы не бросаем, что мы умеем эффективно работать. Потому что Виктор был настолько демонизирован в США, что вытащить его — это была крайне непростая задача», — заявил Молотов.

Он назвал освобождение Бута к Новому году большим праздником для его близких.

Ранее МИД России заявил о том, что гражданин России Виктор Бут возвращён на Родину.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на американку Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута.