Процесс синхронизации законодательной базы новых регионов России с федеральной запущен, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной», — цитирует его ТАСС.

Мантуров отметил, что это позволит предприятиям в новых регионах пользоваться всеми мерами господдержки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что ведётся работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России.

5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.