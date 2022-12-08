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Мантуров: запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной

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Процесс синхронизации законодательной базы новых регионов России с федеральной запущен, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров: запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

«Запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной», — цитирует его ТАСС.

Мантуров отметил, что это позволит предприятиям в новых регионах пользоваться всеми мерами господдержки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что ведётся работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России.

5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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