Мантуров: запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной
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«Запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной», — цитирует его ТАСС.
Мантуров отметил, что это позволит предприятиям в новых регионах пользоваться всеми мерами господдержки.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что ведётся работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России.
5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.