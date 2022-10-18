Песков: ведётся работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России

Ведётся работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что они (новые территории. — RT) были присоединены сравнительно недавно, поэтому сейчас ведётся работа по интеграции новых территорий в юридическую систему, систему безопасности России, экономическую систему, социальную систему и так далее», — ответил Песков на вопрос о распространении «ядерного зонтика» России на новые территории.

Он подчеркнул, что новые территории являются неотъемлемой частью России и безопасность там обеспечивается так же, как и в других регионах страны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностным лицам и чиновникам, командированным в республики Донбасса, а также в Запорожскую и Херсонскую области, будут платить вознаграждение в двойном размере.

5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.