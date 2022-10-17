Узнать больше

Путин подписал указ о выплатах в двойном размере командированным в новые регионы лицам

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностным лицам и чиновникам, командированным в республики Донбасса, а также в Запорожскую и Херсонскую области, будут платить вознаграждение в двойном размере.
Путин подписал указ о выплатах в двойном размере командированным в новые регионы лицам
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно документу, командированным в новые регионы работникам также полагается выплата на дополнительные расходы, связанные с проживанием.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить