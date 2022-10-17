Путин подписал указ о выплатах в двойном размере командированным в новые регионы лицам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностным лицам и чиновникам, командированным в республики Донбасса, а также в Запорожскую и Херсонскую области, будут платить вознаграждение в двойном размере.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно документу, командированным в новые регионы работникам также полагается выплата на дополнительные расходы, связанные с проживанием.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.