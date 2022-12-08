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Психиатр Наркевич: замкнутость и тревожность отличают подвергаемого буллингу подростка

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Врач-психиатр, нарколог клинико-диагностического центра «Медси» на Красной Пресне Екатерина Наркевич рассказала, как определить, что подросток подвергается буллингу.
Психиатр Наркевич: замкнутость и тревожность отличают подвергаемого буллингу подростка
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  • © HRAUN

«Подростка, подвергаемого буллингу, легко узнать по симптомам эмоционального стресса: подавленность, тревожность, замкнутость, нарушение питания, сна, способности к обучению. Ранее раскрепощённый и открытый, человек перестаёт делиться переживаниями и не выходит из комнаты», — перечислила она в разговоре с Life.ru.

Психиатр отметила, что основная проблема кроется в том, что взрослые часто не замечают причинённый ущерб физическому и психическому здоровью ребёнка: главное, чтобы объект воспитания становился подчиняемым, предсказуемым и успешным, с их точки зрения.

«Успешность, достигнутая буллингом, тоже когда-то закончится. Не может быть успешным нездоровый или неуверенный в себе человек», — предупредила Наркевич и посоветовала родителям выстраивать с ребёнком доверительные отношения.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.

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