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Эндокринолог Пилянская рассказала, что потеря веса может указывать на гормональный сбой

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Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Светлана Пилянская перечислила некоторые признаки гормонального дисбаланса.

Одним из признаков нарушения в работе эндокринной системы является похудение на фоне повышенного аппетита, рассказала врач в беседе с Life.ru.

Ещё один признак — ожирение, которое сопровождает многие эндокринологические расстройства, отметила Пилянская.

Также в ряду опасных признаков специалист отметила избыточный рост волос на теле (гипертрихоз), который свидетельствует о нарушении функции половых желёз; багровые растяжки на коже при расстройствах гипоталамо-гипофизарной системы; изменение черт лица (акромегалия); нарушение зрения, сопровождающееся головной болью, что может указывать на опухоль гипофиза.

Ранее главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.

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