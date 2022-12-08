Узнать больше

Стоматолог Копылов напомнил о последствиях травмирования десны зубной нитью

Короткая ссылка
Стоматолог-хирург, пародонтолог и основатель пародонтологического центра MaxTreat Максим Копылов рассказал, что использование зубной нити — обязательный этап ежедневного ухода за полостью рта. Однако при неправильном подборе нити можно травмировать мягкие ткани.
Стоматолог Копылов напомнил о последствиях травмирования десны зубной нитью
  • Gettyimages.ru
  • © murmurbear

«Микротравма, которую мы наносим, неправильно используя зубную нить, может привести к убыли мягких тканей и рецессии десны — оголению корней зуба», — отметил стоматолог-хирург в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, рецессия десны вызывает повышенную чувствительность, зубы начинают реагировать на раздражители — кислое, холодное, горячее. Поэтому крайне важно, чтобы именно врач-стоматолог подобрал правильную зубную нить и обучил правильной технике чистки, заключил Копылов.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова в беседе с газетой «Известия» напомнила, что кариес приводит к разрушению тканей зубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить