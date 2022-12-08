Стоматолог Копылов напомнил о последствиях травмирования десны зубной нитью

Стоматолог-хирург, пародонтолог и основатель пародонтологического центра MaxTreat Максим Копылов рассказал, что использование зубной нити — обязательный этап ежедневного ухода за полостью рта. Однако при неправильном подборе нити можно травмировать мягкие ткани.

«Микротравма, которую мы наносим, неправильно используя зубную нить, может привести к убыли мягких тканей и рецессии десны — оголению корней зуба», — отметил стоматолог-хирург в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, рецессия десны вызывает повышенную чувствительность, зубы начинают реагировать на раздражители — кислое, холодное, горячее. Поэтому крайне важно, чтобы именно врач-стоматолог подобрал правильную зубную нить и обучил правильной технике чистки, заключил Копылов.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова в беседе с газетой «Известия» напомнила, что кариес приводит к разрушению тканей зубов.