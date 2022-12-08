Вирусолог Чумаков допустил вероятность одновременного инфицирования гриппом и COVID-19

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков заявил, что инфицирование двумя или более вирусами возможно.

«Но такие случаи — экзотика. Обычно человек сначала инфицируется одним вирусом, потом спустя какое-то время встречается с другим. Но поскольку в ответ на первый начинает сразу вырабатываться интерферон, он будет защищать от проникновения другого вируса в клетки, и, даже если второй возбудитель болезни есть в дыхательных путях, он не вызовет болезнь», — уточнил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.