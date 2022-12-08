Более 1,5 млн жителей Кубани прошли медосмотры и диспансеризации в 2022 году

Более 1,5 млн жителей Краснодарского края прошли профилактический медосмотр или диспансеризацию в 2022 году.

Как сообщает «Кубань 24», в настоящее время в регионе проходит неделя популяризации ответственного отношения к здоровью.

Наряду с этим стало известно, что за 11 месяцев текущего года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 288 тыс. жителей Удмуртии. Из них более 50,4 тыс. прошли медосмотры и более 237,7 тыс. — диспансеризацию, сообщает udm-info.ru.

«Было впервые выявлено более 11 тыс. болезней системы кровообращения, около 1 тыс. пациентов с сахарным диабетом, 308 злокачественных новообразований, из которых 70% — на ранней стадии», — прокомментировала главный внештатный специалист республиканского Минздрава по медицинской профилактике Ольга Краснова.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае с марта 2022 года диспансеризацию прошли 545 тыс. человек.