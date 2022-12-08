Узнать больше

Более 1,5 млн жителей Кубани прошли медосмотры и диспансеризации в 2022 году

Короткая ссылка
Более 1,5 млн жителей Краснодарского края прошли профилактический медосмотр или диспансеризацию в 2022 году.
Более 1,5 млн жителей Кубани прошли медосмотры и диспансеризации в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Как сообщает «Кубань 24», в настоящее время в регионе проходит неделя популяризации ответственного отношения к здоровью.

Наряду с этим стало известно, что за 11 месяцев текущего года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 288 тыс. жителей Удмуртии. Из них более 50,4 тыс. прошли медосмотры и более 237,7 тыс. — диспансеризацию, сообщает udm-info.ru.

«Было впервые выявлено более 11 тыс. болезней системы кровообращения, около 1 тыс. пациентов с сахарным диабетом, 308 злокачественных новообразований, из которых 70% — на ранней стадии», — прокомментировала главный внештатный специалист республиканского Минздрава по медицинской профилактике Ольга Краснова.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае с марта 2022 года диспансеризацию прошли 545 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить