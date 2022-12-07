В Ставропольском крае диспансеризацию прошли 545 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ».
«С марта месяца активно начала набирать темпы диспансеризация взрослого населения. Всего к осмотру предполагается 687 тыс. человек, с учётом того, что мы активно работали восемь месяцев в 2022 году, отсмотрено 545 тыс. взрослых», — сказала Манкевич.
Постковидную диспансеризацию прошли 140 тыс. жителей.
Также Манкевич сообщила, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Край получил интраназальные насадки, передаёт newstracker.ru.
«Мы уже получили 150 тыс. насадок, более 70 тыс. уже переданы в поликлиники края и города. Эта форма вакцинации набирает обороты, она стала очень популярной среди населения», — отметила замминистра.
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