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В Ставропольском крае диспансеризацию прошли 545 тысяч человек

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С марта 2022 года диспансеризацию в Ставропольском крае прошли 545 тыс. жителей, заявила заместитель министра здравоохранения региона Яна Манкевич во время брифинга.
В Ставропольском крае диспансеризацию прошли 545 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«С марта месяца активно начала набирать темпы диспансеризация взрослого населения. Всего к осмотру предполагается 687 тыс. человек, с учётом того, что мы активно работали восемь месяцев в 2022 году, отсмотрено 545 тыс. взрослых», — сказала Манкевич.

Постковидную диспансеризацию прошли 140 тыс. жителей.

Также Манкевич сообщила, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Край получил интраназальные насадки, передаёт newstracker.ru.

«Мы уже получили 150 тыс. насадок, более 70 тыс. уже переданы в поликлиники края и города. Эта форма вакцинации набирает обороты, она стала очень популярной среди населения», — отметила замминистра.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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