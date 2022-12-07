В Ставропольском крае диспансеризацию прошли 545 тысяч человек

С марта 2022 года диспансеризацию в Ставропольском крае прошли 545 тыс. жителей, заявила заместитель министра здравоохранения региона Яна Манкевич во время брифинга.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«С марта месяца активно начала набирать темпы диспансеризация взрослого населения. Всего к осмотру предполагается 687 тыс. человек, с учётом того, что мы активно работали восемь месяцев в 2022 году, отсмотрено 545 тыс. взрослых», — сказала Манкевич.

Постковидную диспансеризацию прошли 140 тыс. жителей.

Также Манкевич сообщила, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Край получил интраназальные насадки, передаёт newstracker.ru.

«Мы уже получили 150 тыс. насадок, более 70 тыс. уже переданы в поликлиники края и города. Эта форма вакцинации набирает обороты, она стала очень популярной среди населения», — отметила замминистра.

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