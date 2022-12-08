Более 280 детей из ДНР и ЛНР получили медпомощь в Москве в 2022 году
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Московские врачи также консультируют своих коллег из республик и работают с ними в медицинских учреждениях ДНР и ЛНР.
С июля 2022 года ДНР и ЛНР посетили более 200 московских врачей, которые работали в мультидисциплинарных бригадах. Они провели более 3,5 тыс. операций и около 11 тыс. консультаций.
Ранее НСН передавала, что в командировку в ДНР и ЛНР направилась ещё одна бригада врачей из ведущих стационаров Москвы.