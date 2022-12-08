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Более 280 детей из ДНР и ЛНР получили медпомощь в Москве в 2022 году

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Директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш рассказал, что более 280 детей из Донецкой и Луганской народных республик получили медицинскую помощь в Москве в 2022 году.
Более 280 детей из ДНР и ЛНР получили медпомощь в Москве в 2022 году
  • © Портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Московские врачи также консультируют своих коллег из республик и работают с ними в медицинских учреждениях ДНР и ЛНР.

С июля 2022 года ДНР и ЛНР посетили более 200 московских врачей, которые работали в мультидисциплинарных бригадах. Они провели более 3,5 тыс. операций и около 11 тыс. консультаций.

Ранее НСН передавала, что в командировку в ДНР и ЛНР направилась ещё одна бригада врачей из ведущих стационаров Москвы.

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