Более 280 детей из ДНР и ЛНР получили медпомощь в Москве в 2022 году

Директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш рассказал, что более 280 детей из Донецкой и Луганской народных республик получили медицинскую помощь в Москве в 2022 году.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Московские врачи также консультируют своих коллег из республик и работают с ними в медицинских учреждениях ДНР и ЛНР.

С июля 2022 года ДНР и ЛНР посетили более 200 московских врачей, которые работали в мультидисциплинарных бригадах. Они провели более 3,5 тыс. операций и около 11 тыс. консультаций.

Ранее НСН передавала, что в командировку в ДНР и ЛНР направилась ещё одна бригада врачей из ведущих стационаров Москвы.