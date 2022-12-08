Врач Романенко рассказала, в каких случаях кашель нельзя лечить самостоятельно

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила признаки опасного кашля, при котором больному необходимо обратиться за врачебной помощью.

Если человек начал выздоравливать, но неожиданно кашель возник с новой силой, стал громким и частым — это повод для беспокойства, отметила Романенко в беседе с «Москвой 24».

Насторожить должно также появление необычной мокроты: специфические изменения могут говорить о присоединении бактериальной инфекции, предупредила специалист.

По её словам, особое внимание стоит обратить и на кашель с кровью. Иногда такой симптом может говорить о заболеваниях вроде туберкулеза или онкологии.

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