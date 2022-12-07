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Путин заявил, что его позиция по возвращению смертной казни не изменилась

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что его позиция по возвращению смертной казни в России не изменилась.
Путин заявил, что его позиция по возвращению смертной казни не изменилась
  • РИА Новости

Он напомнил слова председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, что для введения смертной казни будет необходимо поменять Конституцию.

«Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с членами СПЧ.

В сентябре российский лидер на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал смертную казнь «бессмысленной и контрпродуктивной».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся.

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