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Суд в Москве продлил арест обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту

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Басманный суд Москвы постановил оставить в СИЗО трёх обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту до 8 марта 2023 года.
Суд в Москве продлил арест обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину, Дмитрию Тяжёлых и Олегу Антипову до 8 марта 2023 года», — сказали в суде.

Уточняется, что в данный момент следствие ожидает завершения экспертиз, а также ищет организаторов и соучастников теракта.

17 октября суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте на Крымском мосту.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

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